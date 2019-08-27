"Сценарий внезапной остановки": РФ предсказали проблемы с экономикой

Экономику России может сотрясти уже в 2021 году. Причина – в огромных долгах населения по кредитах.

Помочь могут только неотложные меры, сдерживающие рост "долгового пузыря". Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, передает "Бизнес.ФМ".

"Если не принять меры, с высокой вероятностью реализуется сценарий внезапной остановки потребительского кредитования", – говорит Орешкин.

Причина в том, что рано или поздно россияне не смогут как расплачиваться по старым кредитам (их сумма приблизилась к 8 трлн. рублей), так и брать новые.

"По оценке Минэкономразвития, при сохранении текущих темпов роста потребкредитования резкий разворот тенденций в экономике может произойти в 2021 году. При таком сценарии отрицательный вклад долговой нагрузки домашних хозяйств в темпы роста потребительских расходов граждан достигнет минус 6% в годовом выражении", – пишет издание.

"Это означает, что даже с учетом других компенсирующих эффектов расходы домашних хозяйств на конечное потребление могут сократиться до 4,5% год к году в реальном выражении. При этом экономика войдет в рецессию", — пояснил Орешкин.

Он добавил, что при таком сценарии в 2021 году ВВП России сократится на 0,6%.

Россияне увязли в долгах по кредитам

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's ухудшило прогноз по росту экономике России. По итогам 2019 года ВВП страны вырастет на 1,2% вместо предполагавшихся ранее 1,6%.

А Росстат, публикуя победоносные отчеты об успехах экономики России, противоречат своим же данным.

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