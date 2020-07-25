Стройку "Северного потока-2" остановили из-за рыбы

Строительство "Северного потока-2" остановили из-за нереста трески. Соответствующее решение приняли власти Дании.

Об этом сообщило издание NDR Info. Сотрудники, которые выполняют работы, отдыхают уже две недели. Вероятно, работы будут запрещены до сентября, пока не закончится нерест.

На данный момент власть запретила любые строительные работы в районе Северного потока-2 до конца сентября 2020 года. Природа в этом случае сыграла на руку политикам – 22 июля госсекретарь США и руководитель Госдепа Майк Помпео прибыл в Данию с визитом.

В рамках поездки он провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксена и министром иностранных дел страны Йеппе Кофод. Госсекретарь отметил, что США будут как можно более активно защищать свои геополитические интересы и вводить санкции против Северного потока-2.

К слову, ранее директор Каспийского политического центра Эфган Нифти заявил, что строительство также может приостановить решение США о введении санкций. . "Возможно, найдутся другие корабли и компании, которые будут участвовать в этом процессе. Я думаю, что на данный момент эти санкции препятствуют или, по крайней мере, задерживают процесс завершения строительства", – предполагает эксперт.

Он также отмечает, что, если "Газпром" все-таки завершит строительство "Северного потока-2", ему придется конкурировать с увеличившимся предложением со стороны различных поставщиков газа, в том числе с поставками СПГ, причем в условиях более низких цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".