Страны разделятся и уйдут в "цифру": экономист назвал последствия коронавируса

Пандемия инфекции COVID-19 может привести к глобальным изменениям мировой экономики: она "цифровизируется", но вместе с тем разобщит страны и сократит торговлю между ними.

Такой прогноз сделал ведущий экономист Всемирного экономического форума Роберто Кротти, передают "РИА Новости". Все это, по его ожиданиям, может произойти уже в ближайшее время.

Что может случиться с миром

Пандемия может привести к цифровизации экономик.

Это ускорит Четвертую индустриальную революцию.

Однако приведет к разобщению стран – экономика станет менее взаимосвязанной.

Торговля будет сокращаться.

Цепочки производства и сбыта, скорее всего, будут переформатированы.

Традиционная часть экономики, скорее всего, войдет в стагнацию.

При этом он считает, что сейчас менее 50% мировых компаний готовы к полному переходу на удаленную работу.

"На сегодняшний день менее 50% компаний готовы к полномасштабной дистанционной работе. Отчасти это объясняется тем, что некоторые компании работают в секторах, которые невозможно перевести в цифровизацию, а отчасти – задержками с дальнейшим освоением гибкой организации", – сказал эксперт ВЭФ.

Последствия пандемии

Как сообщал OBOZREVATEL, за 10 дней из Польши в Украину из-за вспышки коронавируса вернулось более 100 тысяч украинцев (12% украинских трудовых мигрантов), в результате предприятия пищевой промышленности и логистические компании могут оказаться на грани краха.

В Украине из-за карантина начался рост цен на некоторые продукты. Одна из причин – так называемый медицинский спрос, а также повышение курса доллара.

Во всем мире из-за карантина могут начаться перебои с поставками продовольствия. Это может произойти уже в апреле-мае и грозит голодом некоторым странам.

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