Страна больна популизмом, коррупцией и пофигизмом, – Бродский о компенсации тем, кто не платил налоги

В Украине компенсацию физлицам-предпринимателям (ФЛП), которые сократят свою работу на время карантина, будут платить за счет пенсионеров, врачей, учителей и армии. При этом сами ФЛП, находясь на "едином налоге", практически не платят в бюджет.

Об этом заявил в Facebook глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, комментируя идею президента Владимира Зеленского ввести компенсации (в том числе разовую в размере 8 тысяч гривен) для тех физлиц-предпринимателей, которые в случаи жесткого карантина сократят свою работу.

"Компенсацию платить тем, кто не платил налоги, за счёт кого? Пенсионеров, врачей, учителей, армии? А если и они придут под парламент или Офис президента? Платить только тем кто платил (налоги, – Ред.), вот и все", – написал Михаил Бродский.

Бродский раскритиковал идею властей facebook.com/100000557555598

К слову, Кабинет министров предлагает забрать из Пенсионного фонда 8,5 млрд грн (это следует из подготовленного ко второму чтению бюджета на 2021 год). Ранее же правительство приняло решение перенести повышение зарплат учителям, которое должно было произойти с 1 января следующего года.

"Страна больна популизмом, коррупцией и пофигизмом", – подытожил общественный деятель. При этом Михаил Бродский сообщил, что по его информации вскоре в страну завезут концентраторы кислорода, однако проблему с пандемией это не решит: для этого нужно ввести локдаун (жесткий карантин с ограничением передвижения и работы предприятий) и разорвать цепочку заболевание. Идею отложить локдаун до 23 декабря Бродский считает "глупым и преступным решением власти".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату в размере 8 тысяч гривен.

Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.

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