Стоит ли избавляться от долларов и когда лучше покупать: аналитик дал советы украинцам

В Украине в ближайшие недели курс доллара может плавно перейти к отметки в 28,5 грн/$, поэтому для продажи сейчас не лучшее время. С другой стороны, если вам нужно приобрести валюту, лучше делать это небольшими порциями раз в неделю, так как уже в январе гривня может укрепиться.

Такой совет OBOZREVATEL озвучил аналитик Егор Комов. "Если у вас нет необходимости, я бы не советовал продавать сейчас доллары. Для покупки всегда действует одно и то же правило: покупать нужно равными порциями, раз в месяц, лучше в середине месяца. Если вам нужно купить 10 тысяч доллара, покупайте пять месяцев по две тысячи. Если нужно через два месяца, то лучше покупать сразу, если в этот момент нет ажиотажного спроса", – рассказывает аналитик.

Отметим, в 2016-м минимальный курс доллара (23,36 грн/$) был зафиксирован 13 января. При этом уже в конце февраля американская валюта достигла годового максимума и взлетела в цене до 27,24 грн/$. В 2017-м самый низкий курс доллара был в августе, а высокий – в декабре. В 2018-м выгодно было покупать валюту в конце января, а продавать – в конце марта.

"Ситуация на валютном рынке очень зависит и от внешних факторов, и от новостей, и от политической ситуации. Если хотите минимизировать риски, дробите сделку. А если хотите заработать на разнице валют – лучше даже не пытаться", – советует Комов.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, спрогнозировал, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что нет ни одного основания для скачков курса доллара в Украине до 32-33 грн в этом году даже при нынешнем уровне инфляции.