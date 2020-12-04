Стоимость ремонта дорог в Украине за год взлетела почти вдвое, но материалы не подорожали

Стоимость текущего ремонта одного километра дороги в Украине в 2020 году в среднем увеличилась на 91,6% – до 11,19 млн грн в сравнении с прошлым годом.

Об этом на брифинге сообщил исполнительный директор инициативы по прозрачности CoST Ukraine Святослав Абрамов, ссылаясь на данные публичного модуля аналитики Prozorro, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно обнародованным данным, средняя стоимость капитального ремонта 1 км дороги в текущем году выросла на 4% – до 25,18 млн грн. При этом новое строительство подешевело на 14,3% и составляет 90,22 млн грн за км, реконструкция – на 44,7% до 36,06 млн грн за км.

Вместе с тем, цены на основные материалы, которые используются в дорожном строительстве, в 2020 году практически не изменились.

Цены на материалы следующие:

битум 60/90 (по состоянию на октябрь 2020 года) подешевел на 12% – до 13,9 тыс. грн;

эмульсия битумная упала в цене на 8% и составила 14,7 тыс. грн;

эмульсия битумная модифицированная подешевела на 2%, до 17 тыс. грн;

щебеночно-песчаная смесь С5 подорожала на 6% – до 584 грн;

щебеночно-песчаная смесь С7 выросла в цене на 1% – до 604 грн;

асфальтобетонная смесь подешевела на 1% – до 2,6 тыс. грн;

щебеночно-мастичная асфальтобетонная смесь в цене не изменилась и составила 3,4 тыс. грн.

"Важно понимать, что применение среднего текущего ремонта – это была вынужденная мера. Внедряется она с 2012 года. Его внедряют, поскольку это самый простой способ реализовать проект в рамках строительного сезона. Трудно сказать, насколько это эффективно сейчас. Реальный результат увидим через несколько лет", – прокомментировал Абрамов.

Отметим, что, согласно данным "Укравтодора", по состоянию на середину ноября на завершающей стадии реконструкции и строительства в Украине находились 3,9 тыс. км дорог. Всего этом году в Украине планируется отремонтировать 4,2 тыс. км дорог государственного значения.

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