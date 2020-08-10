Стоимость доллара в 2021 году из-за кризиса может упасть на треть

Доллар США уже в 2021 году может потерять лидерские позиции среди главных мировых валют.

Причинами обвала могут стать сокращение сбережений населения, рост государственного долга США и усиление Китая. Об этом говорится в материале "Ленты".

Автор пишет, что июль 2020 года оказался очень сложным месяцем для американской валюты, которая обновила многомесячные, а в некоторых случаях и многолетние минимумы. Всего за месяц доллар подешевел на шесть процентов против фунта, на пять – по отношению к евро, на четыре – против швейцарского франка и австралийского доллара.

С каждым годом угрозу доминирующему положению американской валюты всерьез рассматривают все больше экономистов. Последний громкий прогноз был озвучен профессором Йельского университета и бывшим председателем совета директоров Morgan Stanley Asia Стивеном Роучем. Он заявил, что в ближайшее время доллар США может рухнуть на 30-35 процентов. Причем падение американской валюты будет происходить очень и очень быстро.

"Эпоха "непомерных привилегий" доллара США как основной мировой резервной валюты подходит к концу", – уверен Роуч. По словам экономиста, у мира есть серьезные сомнения относительно "когда-то широко принятой презумпции американской исключительности".

На смену доллару может прийти юань

В материале сказано, что мнение, что китайский юань может побороться за статус основной мировой резервной валюты, ранее высказывал бывший глава Минфина США Генри Полсон. По словам эксперта, доллар стал главной валютой благодаря сочетанию факторов, включая геополитические условия после Второй мировой войны, а также за счет роста национальной экономики.

"Однако "естественная монополия" доллара, по мнению Полсона, скоро закончится, а роль юаня повысится за счет интеграции экономики КНР в глобальные процессы. Вряд ли все это приведет к анархии, как опасаются консерваторы, скорее к появлению нескольких конкурирующих валютных блоков. Тем не менее американская валюта действительно находится в одной из самых сложных ситуаций за всю послевоенную эпоху", – подытожила автор публикации.