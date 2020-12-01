Степанов заявил о нехватке 57 млрд Минздраву: без них украинцев некому будет лечить

Министерству здравоохранения Украины не хватает 57 млрд грн в государственном бюджете на 2021 год.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV 30 ноября заявил глава Минздрава Максим Степанов. Он считает, что если указанную сумму не добавят, то врачи разъедутся по другим странам и украинцев некому будет лечить.

"Если нам не дадут этих денег, мы будем больше умирать, нас некому будет лечить, наши врачи и наши медсестры просто уедут за рубеж. Это реальность, которую мы увидим с 1 января. Это (57 млрд грн) минимум, чтобы мы, без преувеличения, выжили", – пояснил министр здравоохранения.

Степанов рассказал, что в бюджетном запросе его ведомства было указано 296 млрд грн, из которых 225 млрд – на финансирование программы социальных гарантий и 15,1 млрд – на закупку вакцины от коронавируса.

Министр считает, что ему удастся убедить депутатов увеличить финансирование ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в редакции бюджета на 2021 год, который Кабинет Министров отправил на голосование в Верховную Раду, деньги на повышение зарплаты медикам не предусмотрены.