США ввели новые санкции против Китая

США ввели санкции в отношении шести юридических и двух физических лиц из Китайской народной республикой за деятельность, связанную с поддержкой судоходных линий Исламской Республики Иран (IRISL), сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

"Сегодня (в понедельник) Соединенные Штаты вводят санкции против шести юридических и двух физических лиц за поведение, связанное с IRISL и ее дочерней компанией Hafez Darya Arya Shipping Company (HDASCO), в соответствии с разделом 1244 закона о свободе Ирана и борьбе с распространением (IFCA 1244)", – говорится в заявлении Помпео, передает "Интерфакс".

Госсекретарь напомнил, что 8 июня 2020 года Госдепартамент внес в санкционный список IRISL и базирующуюся в Шанхае дочернюю компанию E-Sail Shipping Company Ltd.

"Госдепартамент предупредил, что любая заинтересованная сторона, которая продолжает вести бизнес с IRISL или E-Sail, подвергается риску санкций", – отметил он.

В связи с этим Вашингтон ввел санкции в отношении компаний – Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd.; Reach Shipping Lines; Delight Shipping Co., Ltd.; Gracious Shipping Co. Ltd.; Noble Shipping Co. Ltd. и Supreme Shipping Co. Ltd. , а также главного исполнительного директора Reach Holding Group (Shanghai) Company Ltd – Эрика Чена и президента компании Даниэля Хэ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в январе 2020-го президент США Дональд Трамп подписал с Китаем первую часть торгового соглашения, которое позволило завершить торговую войну. По условиям соглашения, Китай должен купить американские товары и услуги на сумму $200 млрд.

До этого между странами 18 месяцев длилось противостояние и обмен взаимными ограничениями. Несмотря на подписание торгового соглашения, отношения между США и Китаем через некоторое время снова заметно ухудшились.