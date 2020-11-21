США уже приготовили новые санкции против "Северного потока-2" – СМИ

Правительство США уже готовит списки компаний, которые могут попасть под санкции из-за работы с проектом "Северный поток-2".

Об этом сообщает международное агентство DPA по итогам разговора с анонимным высокопоставленным источником в США. Если ряд компаний не прекратит сотрудничество с российским газопроводом, они рискуют попасть в "черные списки".

"Мы находимся в процессе звонка нескольким из этих компаний, чтобы сообщить им, что они, вероятно, занимаются запрещенной деятельностью", – сказал чиновник, отказавшись назвать компании. Правительство США представит Конгрессу отчет о компаниях, подпадающих под санкции, в течение нескольких дней или недель.

Отметим, США уже ввели санкции против компаний, которые прокладывают трубы для "Северного потока-2". Это привело к тому, что стройка газопровода остановилась на завершительном этапе. Кроме того, в ближайшее время в Конгрессе США прогнозируют введение санкций и против страховщиков и сертифицирующих компаний, которые согласятся работать с "СП-2".

Газопровод "Северный поток-2" пойдет в обход Украины. Сейчас Россия вынуждена использовать украинскую газотранспортную систему, чтобы продавать свое голубое топливо в ЕС. Если бы новый газопровод запустили, Украина могла бы потерять миллиарды долларов доходов от транзита. Кроме того, страна-агрессор полностью бы потеряла зависимость от украинской ГТС.

Как рассказывают в "Нафтогазе", эта зависимость – одна из причин, по которой Кремль сдерживается от масштабной военной агрессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". При этом надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, напрасны.