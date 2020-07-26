США усилили давление на подрядчиков "Северного потока-2" – СМИ

США усилили давление на европейские и немецкие компании, которые участвуют в строительстве газопровода "Северный поток-2".

Как пишет Die Welt, представители США в течение последних дней провели две видеоконференции с подрядчиками, чтобы подчеркнуть "далеко идущие последствия их дальнейшего участия в проекте".

В консультациях участвовали 12 представителей правительства США из трех министерств: Госдепартамента, министерства финансов и министерства энергетики.

Источник издания отметил, что американцы "дружелюбным тоном очень отчетливо пояснили, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода".

"Я полагаю, что эта угроза очень, очень серьезна", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июля Сенат Конгресса США одобрил свою версию проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год, который предусматривает введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2".

Директор Каспийского политического центра Эфган Нифти выразил мнение, что новые санкции США, если будут применены, скорее всего смогут замедлить, но вряд ли остановят завершение строительства "Северного потока-2".