США согласовали санкции против "Северного потока-2" и решили остановить проект

Санкции против "Северного потока-2" включили в ежегодный оборонный бюджет США. К такому решению пришли представители Палаты представителей и американского Сената.

Об этом со ссылкой на заявление законодателей сообщает издание Reuters. Наказывать будут компании, которые помогают достроить газопровод, в том числе и суда, которые будут очищать морское дно для прокладки "трубы".

Кроме того, под американские ограничения попадут и компании, которые согласятся дать сертификат или страховку "Северному потоку-2".

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

Общая стоимость "Северного потока-2" оценивается почти в 10 млрд евро. Это одна из самых масштабных строек в мире. Газопровод проходит из Россию в Германию, и идет в обход транзитных стран Украина, Польша (за транзит тоже нужно платить). Он в перспективе может сделать убыточным содержание украинской газотранспортной системы.

Срыв строительства "Северного потока-2" – стратегический интерес Украины. Без новой "трубы" РФ будет зависеть от украинской газотранспортной системы. А это миллиарды долларов в бюджет (за оплату транзита) и возможность влияния на Россию.

Американцы же с одной стороны и сами не против поставлять свой газ в ЕС, а с другой – не хотят расширения влияния России на страны Европы.

В декабре 2019-го США заявили, что будут вводить санкции против всех компаний, которые помогают в строительстве "Северного потока-2". В тот момент стройка остановилась (не хватило достроить всего несколько процентов трубы).

Сейчас же американцы анонсируют новые ограничения: для тех, кто сертифицирует и страхует газопровод. А без сертификации и страховки запустить СП-2 не удастся. И если страховщика, возможно, удастся найти, то ни одна европейская компания не решится сертифицировать объект под угрозой санкций.

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