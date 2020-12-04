США согласовали санкции против "Северного потока-2" и решили остановить проект
Санкции против "Северного потока-2" включили в ежегодный оборонный бюджет США. К такому решению пришли представители Палаты представителей и американского Сената.
Об этом со ссылкой на заявление законодателей сообщает издание Reuters. Наказывать будут компании, которые помогают достроить газопровод, в том числе и суда, которые будут очищать морское дно для прокладки "трубы".
Кроме того, под американские ограничения попадут и компании, которые согласятся дать сертификат или страховку "Северному потоку-2".
Общая стоимость "Северного потока-2" оценивается почти в 10 млрд евро. Это одна из самых масштабных строек в мире. Газопровод проходит из Россию в Германию, и идет в обход транзитных стран Украина, Польша (за транзит тоже нужно платить). Он в перспективе может сделать убыточным содержание украинской газотранспортной системы.
Срыв строительства "Северного потока-2" – стратегический интерес Украины. Без новой "трубы" РФ будет зависеть от украинской газотранспортной системы. А это миллиарды долларов в бюджет (за оплату транзита) и возможность влияния на Россию.
Американцы же с одной стороны и сами не против поставлять свой газ в ЕС, а с другой – не хотят расширения влияния России на страны Европы.
В декабре 2019-го США заявили, что будут вводить санкции против всех компаний, которые помогают в строительстве "Северного потока-2". В тот момент стройка остановилась (не хватило достроить всего несколько процентов трубы).
Сейчас же американцы анонсируют новые ограничения: для тех, кто сертифицирует и страхует газопровод. А без сертификации и страховки запустить СП-2 не удастся. И если страховщика, возможно, удастся найти, то ни одна европейская компания не решится сертифицировать объект под угрозой санкций.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Санкции США является главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.
Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся. По оценке Nord Stream 2 AG, ограничения коснутся более сотни европейских компаний.
Госдепартамент США опубликовал разъяснения, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие судна для строительства "Северного потока-2", но и те, что занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.
В начале года Россия обещала достроить проект в конце 2020-го или в начале 2021, но пока работы не начинались. Наиболее вероятным кандидатом на роль трубоукладчика остается судно "Академик Черский", которое с мая находится в Балтийском море. Проблемой остается отсутствие страховки, без которой укладывать трубы в водах Дании нельзя.
Немецкое издание Bild считает, что США под руководством новоизбранного президента Джо Байдена сможет навсегда остановить "Северный поток-2". К тому же надежды россиян на то, что новый глава государства сможет смягчить санкции, бесполезны.
Также правительство США готовит новые списки компаний, которые могут попасть под санкции за работу с проектом "Северный поток-2".
1 декабря издание Bloomberg сообщило, что Россия восстановит строительство "Северного потока-2" после года простоя.
Работы были остановлены после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела ограничительные меры против компаний, которые принимали участие в строительстве газопровода.