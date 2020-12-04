США согласовали санкции против "Северного потока-2" и решили остановить проект

Санкции против "Северного потока-2" включили в ежегодный оборонный бюджет США. К такому решению пришли представители Палаты представителей и американского Сената.

Об этом со ссылкой на заявление законодателей сообщает издание Reuters. Наказывать будут компании, которые помогают достроить газопровод, в том числе и суда, которые будут очищать морское дно для прокладки "трубы".

Кроме того, под американские ограничения попадут и компании, которые согласятся дать сертификат или страховку "Северному потоку-2".

Общая стоимость "Северного потока-2" оценивается почти в 10 млрд евро. Это одна из самых масштабных строек в мире. Газопровод проходит из Россию в Германию, и идет в обход транзитных стран Украина, Польша (за транзит тоже нужно платить). Он в перспективе может сделать убыточным содержание украинской газотранспортной системы.