США собрались остановить "Северный поток-2": сможет ли Трамп превратить проект Путина в груду металла

"Северный поток-2" из-за обвала цен на газ, сокращения спроса и новых санкций США не только окажется убыточным, но и рискует превратиться в неудавшийся долгострой. Американский посол в Германии призвал "не кормить зверя" и анонсировал новые санкции, которые могут остановить газовый проект президента РФ Владимира Путина.

О том, как и почему могут заморозить "Северный поток-2" и к чему это приведет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Россия потеряла масштабный проект, а миллиарды потратила впустую?

Заявленная стоимость "Северного потока-2" почти 10 млрд евро. И вполне возможно, что эти деньги потратили впустую. И на это несколько причин: первая – стройка затянулась почти на год и неизвестно, будет ли вообще закончена, поэтому в процессе "труба" может оказаться "золотой". Вторая – начиная строительство, никто не мог предполагать, что цены на газ рухнут до исторических минимумов, как и спрос на него.

"В целом, если посчитать затраты на строительство самого газопровода, то они не окупаемы. Только один газовый коридор к берегу Балтики от Ямала стоит "Газпрому" больше, чем $100 млрд", – заявил OBOZREVATEL партнер консалтинговой компании RusEnergy Михаил Крутихин.

Усугубляют проблему и США, которые изначально выступали против строительства трубопровода. Уже несколько месяцев в международных СМИ появляются новости со ссылками на источники о том, что американцы введут санкции против всех, кто причастен к "Северному потоку-2". Мол, пострадать могут даже покупатели газа.

Хотя, как в комментарии OBOZREVATEL пояснил аналитик Егор Комов, определить, откуда поступил купленный газ, крайне сложно. Если санкции будут касаться только тех, кто участвует в строительстве, запуске и эксплуатации "Северного потока-2", скорее всего, уверен аналитик, желающих оказаться под угрозой попасть в "американский черный список" не окажется.

"Санкции США могут привести к аресту всех активов компании и руководителя компании, которые попали под санкции, запрету на кредитование, коммерческую деятельность с резидентами США. Информацию о том, что под санкции могут попасть и покупатели, я бы не воспринимал никак иначе как риторику", – рассказывает Комов.

Чтобы запустить "Северный поток-2", нужно подготовить трубоукладочное судно, получить разрешение на его работу у европейских регуляторов, затем дождаться, когда закончится нерест рыбы. В результате полноценно продолжить работу можно уже в конце лета. До этого момента у США есть время, чтобы принять окончательное решение по санкциям. И от того, насколько они будут жесткими, зависит судьба трубопровода.

"Германия должна прекратить кормить зверя, не платя достаточно за НАТО", – заявил немецкому изданию Handelsblatt посол США в Германии Ричард Гренелл. Такой недипломатичный тон дипломата говорит о серьезном намерении американцев. В европейской прессе уже давно пишут о том, что в Вашингтоне пристально следят, как проходит строительство, и чем быстрее оно подходит к завершению, тем агрессивнее их заявления.

Американский лидер Дональд Трамп призывал отказаться от "Северного потока-2" своих европейских коллег, угрожал санкциями, вводил санкции и теперь, накануне очередных выборов, он может использовать атаку на "газовый проект Путина", чтобы завоевать авторитет в глазах своих избирателей.

"Северный поток-2" может оказаться ненужным

Россия уже ограничивает поставки газа через Польшу, а вот от украинской газотранспортной системы отказаться не может. Дело в том, что еще в конце прошлого года "Нафтогаз" подписал новый контракт с "Газпромом", который гарантирует прокачку 178 млн кубометров газа в сутки.

"23 мая началось обвальное снижение транзита через газопровод Ямал-Европа. Согласно плану Путина, такое падение должно было произойти 1 января, и не на польском, а на украинском транзитном маршруте", – заявил гендиректор East European Gas Analysis (США) Михаил Корчемкин.

Директор "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон добавил: объем транзита через Польшу резко снизился после окончания старого транзитного контракта. Фактически сейчас "Газпром" там заказывает мощности на день вперёд и принцип "качай или плати" не работает.

То есть от украинской ГТС "Газпром" отказаться не может. Вместе с тем сейчас Катар рассматривает возможность продавать дешевый газ в Европу, чтобы возместить частичную потерю китайского рынка. У Катара себестоимость голубого топлива ниже, поэтому России с ними конкурировать сложно.

И если Катар начнет активно поставлять голубое топливо в Европу, Россия может окончательно остаться "с носом": "Северный поток-2" себя не окупит, да и вовсе окажется не загруженным.

В результате один из самых дорогих проектов времен президентства Владимира Путина рискует оказаться провальным. Сложно представить, что глава РФ понесет за это политическую ответственность, однако по бюджету северного соседа такая ошибка может крепко ударить.