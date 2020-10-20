США призвали Россию остановить "Северный поток-2" и объявили о новых санкциях
Государственный департамент США заявил о том, что санкции в отношении "Северного потока-2" распространят и на компании, которые помогали кораблям, участвующим в строительстве газопровода.
Кроме того, Госдеп призвал Россию остановить строительство и не использовать энергоресурсы для влияния на Европу, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.
"Мы продолжаем призывать Россию прекратить использование своих энергоресурсов в принудительных целях. Россия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов для создания национальной и региональной зависимости от российских поставок энергоресурсов, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния", – говорится в заявлении.
Под санкции попадут и те, кто предоставил такие корабли, и те, кто сознательно помогал им произвести работы, предоставляя любые услуги или оборудование.
Государственный секретарь по согласованию с министром финансов должен представить в Конгресс отчет с указанием судов, которые занимались укладкой труб на глубине 100 футов или больше ниже уровня моря для строительства газопровода "Северный поток- 2", проекта газопровода "Турецкий поток" или любого проекта, являющегося преемником любого из таких проектов.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.
Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили ужесточение Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающем ужесточение требований к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.