США призвали Россию остановить "Северный поток-2" и объявили о новых санкциях

Государственный департамент США заявил о том, что санкции в отношении "Северного потока-2" распространят и на компании, которые помогали кораблям, участвующим в строительстве газопровода.

Кроме того, Госдеп призвал Россию остановить строительство и не использовать энергоресурсы для влияния на Европу, об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте ведомства.

"Мы продолжаем призывать Россию прекратить использование своих энергоресурсов в принудительных целях. Россия использует свои трубопроводы для экспорта энергоресурсов для создания национальной и региональной зависимости от российских поставок энергоресурсов, используя эту зависимость для расширения своего политического, экономического и военного влияния", – говорится в заявлении.

Под санкции попадут и те, кто предоставил такие корабли, и те, кто сознательно помогал им произвести работы, предоставляя любые услуги или оборудование.

Государственный секретарь по согласованию с министром финансов должен представить в Конгресс отчет с указанием судов, которые занимались укладкой труб на глубине 100 футов или больше ниже уровня моря для строительства газопровода "Северный поток- 2", проекта газопровода "Турецкий поток" или любого проекта, являющегося преемником любого из таких проектов.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

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