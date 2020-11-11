США приготовили новую порцию санкций против "Северного потока-2" – Bloomberg

Сенат США и Палата представителей согласовали введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Они коснутся страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Bloomberg. Санкции будут включены в Закон о государственной обороне на 2021 год, который должны принять до конца года. Формулировка введения санкций теперь требует, чтобы США уведомляли союзников перед введением ограничением.

Это положение было добавлено после того, как председатель палаты представителей по иностранным делам Элиот Энгель из Нью-Йорка выразил обеспокоенность тем, что санкции нанесут ущерб Германии и европейским странам, в то же время позволив России "сорваться с крючка".

В новом законодательстве о санкциях указывается, что ранее введенные санкции распространяются на всю деятельность по прокладке труб и страхованию.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.

Это значит, что санкции могут быть введены против компаний, которые занимались или будут заниматься переоборудованием российского трубоукладочного судна "Академик Черский" или других судов, которые должны ему помогать в достройке газопровода.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.​​

Президент России Владимир Путин заявлял, что газопровод обязаны ввести в эксплуатацию в начале 2021 года. Таким образом, у "Газпрома" осталось чуть больше четырех месяцев, чтобы завершить амбициозный проект.

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

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