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7 марта • обновлено в 14:04
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/ Mакроэкономика

США поставят в Украину новое вооружение: появились данные об объемах помощи

2.1т
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Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах Министерства обороны относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов.

Об этом сообщает телеканал CNN. По данным источников издания в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

Пентагон планирует предоставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. Сроки не называются.

США поставят в Украину новое вооружение

delo.ua

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресса", - заявила официальный представитель Пентагона Карл Глисон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

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Место
Украина
Тег
военная техника
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Американцам, привыкшим на каждом вложенном долларе заработать два, утилизация списанного хлама обходится слишком накладно. А так они сплавляют украинцам за данные в долг доллары ненужное армейское барахло и еще получают с этого нехилый навар. Истории с убитыми хаммерами и просроченными сухпайками - лишь верхушка этой грандиозной аферы.
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Вислоухим не на что имеющиеся корабли заправить, что бы под мост ринуться. А хозяева им еще голодных, на водометах подгонят))
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Кунецкая Раїса
Кунецкая Раїса
Это хорошая и нужная помощь поможет сохранить множество жизней ВСУ. Українці, шануймося, бо ми того варті!
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