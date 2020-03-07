США поставят в Украину новое вооружение: появились данные об объемах помощи

Конгресс Соединенных Штатов Америки был уведомлен о планах Министерства обороны относительно новой поставки Украине военного вооружения на 125 млн долларов.

Об этом сообщает телеканал CNN. По данным источников издания в Конгрессе и Белом доме, речь идет о половине первого транша военной помощи Украине в размере 250 млн долларов.

Пентагон планирует предоставить Киеву противоартиллерийские радиолокационные станции, патрульные катера Mark VI и другую технику. Сроки не называются.

delo.ua

"Министерство обороны не комментирует и не подтверждает предстоящее выделение помощи по линии безопасности, которую рассматривает Конгресса", - заявила официальный представитель Пентагона Карл Глисон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что США выделят Украине 300 миллионов долларов военной помощи на 2020 год.

Министерство обороны Украины заключило контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США.

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