Новые санкции США, которые будут приняты уже после победы на выборах Джо Байдена, могут не только задержать строительство "Северного потока-2", но и полностью остановить российский газопровод.

Об этом со ссылкой на европейских газовых экспертов сообщило немецкое издание BILD. Как пишут журналисты, ранее политики в Германии надеялись, что Байден восстановит "дружеский курс" прошлого президента Барака Обамы. Однако ситуация может развиваться совершенно по другому сценарию.

"Потому что в самой крупной германо-американской точке споров, а именно о российском газопроводе "Северный поток 2" через Балтийское море, Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля", – пишет издание. И хотя газопровод построен на 95%, его могут полностью остановить.

Ранее сообщалось, что Сенат США и Палата представителей согласовали введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Они коснутся страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся.

Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект "Северного потока-2" Инфографика OBOZREVATEL

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