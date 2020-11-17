США могут полностью остановить "Северный поток-2", который построен на 95% – BILD
Какую позицию по "Северному потоку-2" может занять Байден
Какие санкции примет США
Как газопровод повлияет на Украину
Новые санкции США, которые будут приняты уже после победы на выборах Джо Байдена, могут не только задержать строительство "Северного потока-2", но и полностью остановить российский газопровод.
Об этом со ссылкой на европейских газовых экспертов сообщило немецкое издание BILD. Как пишут журналисты, ранее политики в Германии надеялись, что Байден восстановит "дружеский курс" прошлого президента Барака Обамы. Однако ситуация может развиваться совершенно по другому сценарию.
"Потому что в самой крупной германо-американской точке споров, а именно о российском газопроводе "Северный поток 2" через Балтийское море, Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит бразды правления, чтобы остановить престижный проект Кремля", – пишет издание. И хотя газопровод построен на 95%, его могут полностью остановить.
Ранее сообщалось, что Сенат США и Палата представителей согласовали введение новых санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Они коснутся страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами. Без сертификации и страхования достроить и запустить газопровод не удастся.
Госдепартамент США опубликовал разъяснение, в котором говорится, что под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 марта комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок к Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
15 мая Федеральное сетевое агентство ФРГ (BNA) отказало компании Nord Stream 2 AG в выведении проекта российского газопровода "Северный поток-2" из-под правил обновленной Газовой директивы ЕС.
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.