США нанесли удар по биткоину: что ждет криптовалюту 

Курсы наиболее ликвидных криптовалют вырастут, несмотря на решение комиссии по ценным бумагам продлить рассмотрение заявок на регистрацию биткоин-ETF.

Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики Forex Club. Вероятно, американский регулятор продолжит затягивать этот процесс и может переносить принятие решения вплоть до 240 дней. "Также негативным для крипторынка стало известие об инсайдерской атаке на цифровую торговую площадку Bithumb", —прогнозируют аналитики.

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Спрос на биткоин вырос за сутки на 0,8%, до $4124 (при капитализации $72,9 млрд). Ethereum подорожал на 0,57%, до $142,3 (с капитализацией $15 млрд). XRP вырос в цене на 0,97%, до $0,313 (при капитализации $13 млрд). Litecoin за сутки прибавил 0,17%, до $60,4 (с капитализацией $3,7 млрд). В ближайшей перспективе биткоин может вырасти до $4200, Ethereum – до $145, XRP – до $0,32, а Litecoin – до $61.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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