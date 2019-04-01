США нанесли удар по биткоину: что ждет криптовалюту 

Курсы наиболее ликвидных криптовалют вырастут, несмотря на решение комиссии по ценным бумагам продлить рассмотрение заявок на регистрацию биткоин-ETF.
Об этом OBOZREVATEL сообщили аналитики Forex Club. Вероятно, американский регулятор продолжит затягивать этот процесс и может переносить принятие решения вплоть до 240 дней. "Также негативным для крипторынка стало известие об инсайдерской атаке на цифровую торговую площадку Bithumb", —прогнозируют аналитики.
Спрос на биткоин вырос за сутки на 0,8%, до $4124 (при капитализации $72,9 млрд). Ethereum подорожал на 0,57%, до $142,3 (с капитализацией $15 млрд). XRP вырос в цене на 0,97%, до $0,313 (при капитализации $13 млрд). Litecoin за сутки прибавил 0,17%, до $60,4 (с капитализацией $3,7 млрд). В ближайшей перспективе биткоин может вырасти до $4200, Ethereum – до $145, XRP – до $0,32, а Litecoin – до $61.
Справка:
Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.
Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).
Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.
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