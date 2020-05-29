США и Китай обрушили цены на нефть: аналитик спрогнозировал будущую стоимость

Цены на нефть упали ниже отметки в $35 за баррель из-за обострения отношений Китая и США. В ближайшей перспективе стоимость нефти марки Brent не удастся подняться выше этой отметки.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик Андрей Шевчишин. "Мировые цены на нефть в последнее время находятся под давлением ухудшения отношений между США и Китаем. Так как Китай является одним из крупнейших источников спроса на нефть, то политические риски для состояния его экономики приведут к снижению нефтяных котировок. Вместе с тем, давление на цены слабеет по мере выхода крупнейших стран мира из карантина", – рассказывает эксперт.

Из факторов, которые могут повлиять на нефтяные котировки в ближайшее время, можно отметить также и данные по запасам сырья в США. Последняя статистика оказалась не очень позитивной, продемонстрировав увеличение показателя при довольно слабом спросе на нефть.

"Можно прогнозировать, что в ближайшей перспективе стоимость нефти марки Brent продолжит движение вблизи отметки 35 долларов за баррель", – рассказывает Шевчишин.

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть могут сильно снизиться уже в ближайшее время.

Власти Саудовской Аравии приказали госкомпании Saudi Aramco сократить добычу нефти в июне еще на 1 млн баррелей в сутки – до 7,492 млн б/с. То есть больше, чем было прописано в сделке ОПЕК+.

Компания "Роснефть" объявила, что будет разрабатывать новые нефтяные скважины, несмотря на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

Мировые цены на нефть упали после нового обострения отношений между США и Китаем. В среду, 27 мая, стоимость барреля нефти марки Brent с поставкой в июле снизилась на 1,41% – до $35,66.