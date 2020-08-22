США и ЕС впервые за 20 лет решились на снижение пошлин

Соединенные Штаты и Европейский Союз подписали соглашение о пакете мер по снижению пошлин, который расширит доступ к экспортным рынкам США и ЕС на сотни миллионов долларов. Такое решение принято впервые за 20 лет.

Об этом со ссылкой на торговых представителей США Роберта Лайтхайзера и ЕС Фила Хогана сообщило издание "Голос Америки". ЕС отменит пошлины на импорт живых и замороженных лобстеров с США. В 2017 году в Евросоюз из США были экспортированы лобстеры на сумму более 111 млн долларов.

Соединенные Штаты снизят на 50% свои пошлины на определенные продукты, импортируемые из ЕС, среднегодовой стоимость в 160 млн долларов. Это полуфабрикаты, некоторые виды хрустальной посуды, ракетное топливо и т.д.

"В рамках улучшения отношений между ЕС и США взаимовыгодное соглашение принесет положительные результаты как американской, так и европейской экономике. Мы хотели бы, чтобы этот таможенный пакет ознаменовал начало процесса, который приведет к дополнительным соглашениям", – говорится в заявлении дипломатов.

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