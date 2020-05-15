Спрос упал на карантине: стало известно, на сколько меньше украинцы стали использовать электроэнергии

Во время карантина украинцы стали потреблять на 10% меньше электроэнергии, чем это было раньше.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец в прямом эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером". По её словам, из-за этого возникла необходимость сбалансировать генерацию электроэнергии, чтобы она отвечала реальному спросу.

"На сегодня действительно был сделан первый шаг – это обновленный энергетический баланс. Почему это нужно было сделать? Вследствие карантина, вследствие стремительного снижения потребления, а оно на 10% уменьшилось. Электроэнергия – это продукт, который на склад не положишь. И его нужно производить ровно столько, сколько потребляется. Поэтому нам было нужно сбалансировать именно генерацию согласно реальному спросу. Мы исходили из того, чтобы обеспечить безопасность поставок электроэнергии нашим потребителям", – заявила Буславец.

Как сообщал OBOZREVATEL, Буславец заявила, что в Украине один из самых низких тарифов на электроэнергию для промышленности и потребителей.

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