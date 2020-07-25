Советник Зеленского заявил, что резервы Украины приблизились к максимальной цифре

Золотовалютные резервы практически достигли максимального уровня, который был за последнее десятилетие, – в 2012 году.

Об этом заявил советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко, передает "Интерфакс". "Золотовалютный резерв страны сейчас находится на уровне $28,5 млрд. Подписаны соглашения с ЕС, что означает, что в ближайшее время мы с вами сможем получить программу макрофинансовой помощи в EUR1,2 млрд – это $1,5 млрд. "Зрада", о которой говорили предшественники, о том, что МВФ больше никогда не даст денег – тоже не оправдалась. $2 млрд были получены вчера на внешних рынках, поэтому золотовалютные резервы будут достаточно быстро пополнены и уйдут за отметку в $30 млрд. К слову сказать, теперешний уровень – это уровень, аналогичный тому максимальному уровню, который был за последнее, фактически, десятилетие – в 2012 году. Сейчас мы находимся на уровне 2012 года", – сказал он.

Устенко отметил, что, представляя нового главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, президент Владимир Зеленский четко сказал о том, что надеется и уверен в независимости НБУ. "Потом добавил – независимым от всех, что более чем позитивно воспринималось всеми рыночными игроками", – указал он.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, государственный бюджет Украины за январь-июль 2020 года выполнили всего на 92,2% (минус 47,8 млрд грн).

Об этом говорится в материалах Государственной казначейской службы. Таможенные органы собрали на 41,1 млрд грн меньше плана. Так, в бюджет заложили 184,6 млрд, при этом реально удалось собрать 143,4 млрд.