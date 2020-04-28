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28 апреля • обновлено в 17:07
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Советник Зеленского озвучил потери экономики Украины от карантина

1.1т
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Убытки Украины от эпидемии коронавируса и экономического кризиса могут достичь 8,5% ВВП или более $10 млрд.

Такой прогноз дал советник президента Украины, экономист Олег Устенко в интервью "Гордону". По его словам, потери были бы независимо от коронавируса, но пандемия усугубила кризис.

Падение экономики Украины

Падение экономики Украины

"Мировая экономика входит в пике. Прогнозы, которые сейчас звучат, более чем удручающие. Если раньше говорили о замедлении темпов экономического роста, то сейчас речь об экономическом падении. Это означает, что пострадают все страны, и прежде всего те, которые ориентированы на экспорт. А Украина – из таких стран. Любое ухудшение на внешних рынках будет означать значительный удар по нам", – объяснил Устенко.

По его словам. исключением может быть сельское хозяйство. Дело в том, что в связи с пандемией многие национальные правительства будут формировать дополнительные запасы продовольствия. Это означает, что потенциально Украина может на этом заработать.

"Все вместе – и коронакризис, и глобальные экономические проблемы – будут стоить Украине около 8,5% ВВП. Это рост, который мы не получим, плюс наше падение. Мы должны были вырасти в этом году на 3,5%, а упадем на 5%. Речь идет о величине более $10 млрд. Мировая экономика в этом году может упасть на 5–10%", – спрогнозировал Устенко.

В чем отличие от прошлых кризисов

Советник Зеленского сказал, что в 2009 году экономика Украины упала более чем на 15%, а в 2014–2015 годах – кумулятивно на 16%.

"Так что нынешнее падение серьезное. Тогда была более-менее прогнозируемая ситуация, а сейчас есть сложности с прогнозами, потому что неизвестно, как долго продлится пандемия в мире, как будут соседние страны выходить из нее, откроют ли они границы, когда появится вакцина и так далее", – подытожил Устенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

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Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Экономика Украины: прогнозы Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Олег Устенко
Место
Украина
Тег
ВВП
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Комментарии на сайте не модерированы
Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
эти все потери результаты режима Идиократии в Украине на основании вымышленной и несуществующей "пандемии" коронавируса. который существует с 1965 года и в советское время известный как ОРВИ и ОРЗ.... ДБ,
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Экономика Mакроэкономика

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