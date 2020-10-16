Что может случится с отечественным легпромом, если президентом будет подписано соглашение о "О зоне свободной торговли с Турцией"?

Я не готов анализировать его в целом, расскажу только чем такое подписание грозит нашей отрасли. А ничем хорошим. Ведь его условия не только не приведут к конкуренции нашей продукции на турецком рынке, но и сделают ее невозможной на собственном!

История вопроса. Эрдоган пытается подписать ЗСТ с Турцией уже с третьим для него по счету украинским президентом. Первые его переговоры были с Януковичем в 2012 г., затем в 2016 и 2018 с Порошенко, а в 2019 и вот сегодня - с Зеленским. Переговоры явно затянулись. И ускорить подписание пытается именно турецкая сторона. Почему? Им встречное обнуление импортных пошлин очень выгодно по причине более низкой себестоимости продукции легпрома в Турции.

Почему их продукция дешевле? При том, что:

- лёгкая промышленность имеет в Украине давние традиции, - примерно 70% предприятий отечественного легпрома успешно экспортируют продукцию в Европу и США (правда, в основном по давальческим/лизинговым схемам),

- отрасль пока ещё сохранила потенциал и может даже его не терять, а успешно развиваться.

Какие меры предприняли турецкое правительство и президент?

Если коротко, то приняли, а потом долгие годы последовательно воплощали стратегию, направленную на развитие собственного производства продукции лёгкой промышленности! Вот например:

1. Успешно реализована политика импортозамещения. В начале 1980-х годов премьер-министр Турции Тургут Озал провозгласил стратегию массированного перехода к экспортоориентированного развития страны. Его знаменитый лозунг "экспортировать или погибнуть" позволило Турции за 6 лет повысить уровень соотношения экспорта к импорту – с 40% до 75-80%. Локомотивом развития турецкого экспорта стали преимущественно трудоемкие отрасли - текстильная, швейная, пищевая. В результате уже к началу 2000-х турецкая лёгкая промышленность прошла путь от сырьевой отрасли с низкой добавленной стоимостью до одного из мировых лидеров по поставкам модной одежды, обуви и текстиля!

2. Был отменен производственный налог, введено льготное кредитование на покупку импортного производственного оборудования и увеличена госпошлина на импортные товары.

3. Реализовано много программ поддержки собственного бизнеса со стороны государства, включая субсидирование национального производителя. В результате продукция производится на фабриках, оснащенных по последнему слову техники, растёт производительность труда и снижается себестоимость. И теперь на товары легкой промышленности приходится, ни много ни мало, 40% всего экспорта страны.

4. Кроме стратегии развития туризма, турецкое правительство давно и успешно реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса. Благодаря этому в последние годы Турция поднялась на четвертое место в мире по поставкам товаров легкой промышленности. При этом в отрасли преобладают малые и средние предприятия.

5. Государство финансирует участие турецких компаний в основных иностранных выставках. Это наглядно видно, когда в Киеве на основных выставках года по текстилю или одежде порядка 70-80% стендов - это турецкие компании. Которые при этом ещё и стоят отдельной зоной, визуально выделенной от всех остальных участников.

6. Государство финансирует баеров-закупщиков со всего мира, приглашая их и оплачивая все их расходы на прилёт, питание и проживание во время посещения основных отраслевых выставок в Турции. Это невероятно эффективно работает и менеджеры по закупкам "Текстиль-Контакта" активно пользуются такой возможностью. Мы в результате экономим на расходах, турецкие предприятия получают дополнительные заказы, а турецкое государство дополнительные налоги.

7. Турция жестко не пускает в государственные закупки импортную продукцию, как нетарифными заградительными мерами, так и 15%-ой преференцией по цене для отечественного производителя. Что почти со 100%-ой вероятностью отсекает их "на корню".

Таким образом только в 2019 г. Турция экспортировала продукции легпрома на 30 млрд.$ (а за 10 последних лет на 280 млрд.$) , в т.ч. одежды на 15,5 млрд.$ (а за 10 лет - на 146 млрд.$). А всего продукция легпрома составляет ~ 20% всего турецкого экспорта. По поставкам одежды Турция сегодня занимает 6-е место в мире и 3-е в Европе. В отрасли работает более 40 тысяч предприятий и, ~ 1,5 млн. работников.

Что за эти годы было сделано властью для поддержки легпрома в Украине (а это порядка 100 тысяч рабочих мест и несколько тысяч предприятий)?

- Ничего! Если не считать, что в 2013 г. производственные предприятия лёгкой промышленности освободили от налога на прибыль, но в 2015 г. эту льготу вдруг аннулировали на радость импортерам!

Что произойдёт с отраслью, если будет подписана ЗСТ с Турцией в выгодном для них варианте обнуления импортных пошлин?

- Если сейчас небольшие (до 10%) пошлины на готовую одежду и домашний текстиль являются хоть каким-то сдерживающим фактором, то после обнуления многим производителям станет еще труднее конкурировать. Тем более, что равных условий с турецкими производителями у нас нет. Наши налоги и прочие "издержки" для производственных предприятий выше. А требования Федерации работодателей Украины (ФРУ) и многочисленных бизнес-ассоциаций хотя бы к частичной локализации производства , если оно хочет участвовать в государственных закупках, властью услышаны, но из-за мощнейшего противостояния не выполняются.

- При этом уверен, что нашим производителям даже при нулевых пошлинах на турецкий рынок не прорваться из-за больших издержек, отсутствия политики господдержки и, соответственно, большей себестоимости. Но даже если и у кого-то возникнет такая возможность, турецкие власти сделают все , чтобы защиты свой рынок. Как это было пару лет назад с предприятием ООО "Баллаком" (Черновцы), которое заключило контракт на поставку турецкому заказчику одеял и подушек своей фабрики и даже приступило к его исполнению и готовило к отправке первую партию. Но в Турции это кому-то не понравилось и кроме стандартной пошлины в 3,7% там моментально (из-за одного отслеженного контракта!) ввели дополнительную 50%-ю антидемпинговую пошлину, которая конечно-же отсекла нашего производителя.

В итоге статистика показывает , что по продукции легпрома за 10 лет турецкий экспорт в Украину превысил аналогичный наш экспорт в Турцию в 53 раза! И это ещё не учтена контрабанда турецкой продукции, цифры которой возможно в разы превышают официальную статистику!

Мне конечно понятно, что есть чьи-то глобальные интересы, включая политические и военные. И наша отрасль может стать в них не самой крупной разменной монетой! Уверен, что про негатив от подписания этого соглашения знают и в кабмине, и в ОП. И хочется верить, что найдутся возможности этого избежать. Главная из которых - это создание таких условий, когда из Турции сюда не готовые изделия будет выгодно везти , а инвестиции! И локализовывать тут современное производство тканей, одежды и обуви, создавая рабочие места для украинцев, а не очередную фабрику в Турции!

Кроме того, Ассоциация "Укрлегпром" уже неоднократно отправляла на кабмин свои расчеты и наработки по ЗСТ с Турцией, где озвучивалось много конкретных предложений. В частности, сохранить существующие ставки ввозных пошлин на 553 товарные категории, но при этом мы соглашались на зеркальное обнуление пошлин на 599 товарных подкатегорий. Это позволило бы и Соглашение о ЗСТ с Турцией подписать, и интересы отрасли хоть как-то защитить. Ждем, когда-же к нам все-таки прислушаются...