Со всех украинцев соберут тысячи гривен на оборону и пенсии: главное из проекта бюджета-2020

Украинцы в 2020-м своими налогами в первую очередь будут финансировать оборону и социалку. На эти статьи расходов в проекте бюджета предусмотрены наибольшие суммы. К примеру, если общий бюджет разделить на все население страны (данные Госстата), получится, что на науку каждый заплатит 92 грн за весь следующий год, а на покрытие дефицита Пенсионного фонда – по 4,1 тыс. грн.

Подробнее о том, как хотят потратить деньги украинцев в 2020-м – в материале OBOZREVATEL.

Куда уходят деньги

Бюджет Украины – деньги всех налогоплательщиков. Ежегодно правительство разрабатывает смету – что и куда потратить, а парламент этот документ утверждает. Учитывая инфляцию, для большинства министерств и ведомств финансирование увеличится. Хотя, как и прежде, из-за необходимости тратить около 40% на погашение государственного долга, многие сферы получают лишь часть от потребности.

Итак, в следующем году, если проект бюджета примут без существенных изменений, украинцы заплатят по 10 тыс. грн на погашение и обслуживание долгов страны. Это рекордная цифра, которая в будущем должна уменьшаться. Так планируют в Минфине. В сумме в 2020-м кредиты Украины обойдутся в 421,6 млрд гривен.

Среди существенных статей расходов – оборонка и безопасность, социалка. Так, примерно 5,8 тыс. в год каждый украинец отдает на нужды полиции, армии. Еще около 4,1 тыс. грн – на покрытие дефицита Пенсионного фонда и всего 92 грн на Национальную академию наук.

Сколько и на что заплатим:

172,5 млрд или 4107 грн с каждого украинца – на погашение дефицита Пенсионного фонда;

2,02 млрд или 48 грн с каждого украинца – на Службу внешней разведки;

3,9 млрд или 92 грн – на Национальную академию наук;

1,9 млрд или 45,2 грн с каждого украинца – на Государственное бюро расследований;

1,03 млрд грн или 25,4 грн – на НАБУ;

0,812 млрд или 19,3 грн – на НАПК;

168,9 млрд или 4,4 тыс. грн - Министерство финансов;

136,4 млрд или 3,4 тыс. грн – Образование;

108 млрд или 2,5 тыс. грн – здравоохранение.

"Кабмин был вынужден утвердить такой вариант из-за сроков. До 15 сентября должны были подать. Подали. Сейчас больше зависит от того, какие правки внесут. Многие предложения, законопроекты, должны повлиять и на доходную, и на расходную части. Возьмем ту же верификацию – какой от нее будет эффект? А ужесточение правил для ФОПов с отчетностью – что изменится? Да и правки в Налоговый кодекс рассматривают, в том числе и по рентам", – отмечает аналитик Егор Комов.

Что говорят эксперты

Экономист Виктор Скаршевский отмечает: весь бюджет сформирован на основе расчетов и предположений, заложенных еще Кабмином Владимира Гройсмана. "Например, премьер-министр говорит об уменьшении дефицита бюджета до 2,09% от ВВП. Точно такую же цифру мы находим в проекте бюджетной резолюции. Все доходы, расходы – все то, что было еще в мае зафиксировано Министерством финансов, бывшим-нынешним министром Оксаной Маркаровой. Что говорится о расходах на дорожное хозяйство, 69, 7 млрд гривень, так это еще в апреле правительством Гройсмана была утверждена программа по реконструкции и строительству дорог и на 2020 год стоит именно это сумма", – отмечает экономист.

При этом Скаршевский добавляет, что прогноз курса, который был на этот год, механически перенесли на 2020-й. На следующий год тоже 28,2/$ в среднем и 29,4 грн/$ на конец года. Это означает, что приблизительно на 4,5 гривни должна произойти девальвация, т.е. доллар должен подорожать к концу следующего года.

Аналитик Владимир Мазуренко отмечает: правки в бюджет будут вноситься как минимум до 2 октября. Показатель роста ВВП, как и доходную часть главного финансового документа, еще могут пересмотреть. При этом больше всего опасений у эксперта вызвала статья о доходах от приватизации. Заложенные 5 млрд грн в очередной раз показывают – масштабную приватизацию покамест проводить не планируют. Во всяком случае, доходы от нее не закладывают.

"Я бы сказал, что это очень сдержанный бюджет, который не отображает большинство заявлений. Ни масштабная приватизация, ни повышение минималки, ни актуализация показателей прожиточного минимума – ничего из этого, что ранее нам обещали, в документе не отобразили", – добавляет Мазуренко.

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