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Снятие моратория на землю: озвучены новые цены за гектар

2.4тЧитать материал на украинском

После снятия в Украине моратория на продажу земли сельхозназначения, цена за один гектар может вырасти до 6-8 тыс. долларов. Рост стоимости до такого уровня займет примерно 5-6 лет.

Об этом в эфире ObozTV заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Он напомнил, что сейчас земельная отрасль является в Украине сверхприбыльной.

"Рост цены полностью изменит ситуацию. И собственники земли будут самостоятельно увеличивать стоимость земли", – заверил Несходовский.

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По его мнению, с инвестиционной точки зрения земельные участки после снятия моратория станут уникальным активом. Ведь многие будут покупать землю только для того, чтобы подождать 3-4 года, а потом продать её с огромной наценкой.

Снятие моратория на землю: озвучены новые цены за гектар

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая ЕСПЧ обязал Украину снять полный мораторий на продажу земли. В то же время Конституционный суд Украины на заседании 1 ноября отказался оценивать его конституционность.

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Читайте все новости по теме "Мораторий на продажу земли" на OBOZREVATEL.

Темы
Мораторий на продажу землиЭкономика Украины: прогнозыПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Илья Несходовский
Место
Украина
Теги
Украинасельское хозяйство
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Пигин Макс
Пигин Макс
Доскакались, бараны?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"Рост стоимости до такого уровня займет примерно 5-6 лет." ... А пока стоимость будет "расти" всю землю скупят по 20 долларов за Га на панамские счета Пэтра А уже через 5-6 лет вуйкам предложат их же землю по 10 тыс за гектар. Ну или ,как всегда гнуть спину на какого нибудь поляка--землевладельца. Но рагулью-быть в холопах не привыкать . Последнее что им досталось от ненавистной советской власти,обменяют на горилку,
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Северг Олег
Северг Олег
Скорее бы. Землю скупят немцы, венгры, арабы, евреи и всё будет нормально - у новых господ не будет идеологических шор а будет желание выгоды а значит они начнут бороться за русский рынок ибо европейский и так всем завален - у них перепроизводство. А раз так, то новые хозяева быстренько прижмут всю эту бандеровскую сволочь
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