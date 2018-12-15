Снятие моратория на землю: озвучены новые цены за гектар

После снятия в Украине моратория на продажу земли сельхозназначения, цена за один гектар может вырасти до 6-8 тыс. долларов. Рост стоимости до такого уровня займет примерно 5-6 лет.

Об этом в эфире ObozTV заявил директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Он напомнил, что сейчас земельная отрасль является в Украине сверхприбыльной.

"Рост цены полностью изменит ситуацию. И собственники земли будут самостоятельно увеличивать стоимость земли", – заверил Несходовский.

По его мнению, с инвестиционной точки зрения земельные участки после снятия моратория станут уникальным активом. Ведь многие будут покупать землю только для того, чтобы подождать 3-4 года, а потом продать её с огромной наценкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая ЕСПЧ обязал Украину снять полный мораторий на продажу земли. В то же время Конституционный суд Украины на заседании 1 ноября отказался оценивать его конституционность.

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