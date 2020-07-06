Смолий рассказал о последствиях своего увольнения

Бывший глава НБУ Яков Смолий заявил, что колебания курса гривни после его отставки было прогнозируемым. А сотрудничество Украины с МВФ будет зависеть от позиции нового руководителя Нацбанка.

Об этом он сказал в интервью "Левому берегу". По его словам, заметный ажиотаж с валютой был в начале введения карантина. Тогда его погасили путем продажи валюты. А на отставку украинцы отреагировали значительно спокойнее.

"То есть первая волна побежала 2 июля, и мы в тот же день продали $150 млн, чтобы сдержать этот скачок курса. Но на следующий же день уже все было спокойно, рынок успокоился. Тем более, что мы даем коммуникацию, что глава центрального банка не раздает или не покупает доллары, работает институт. Есть определенный психологический момент, который надо вовремя остановить, и дальше все стабилизируется", – объяснил Смолий.

О сотрудничестве с МВФ он подчеркнул, что ни фонд, ни Всемирный банк, ни одна корпорация не работают с персоналиями.

"Они работают с институтом. Все ждут месседж от новоназначенного председателя. Что он будет делать. Если не будет менять политики Национального банка, сразу заявит, что постарается быть независимым, поддерживать независимость института, сохранять плавучее курсообразование, оставаться в режиме инфляционного таргетирования, не будет финансировать бюджет, не печатать гривны – это будет ясный сигнал", – объяснил Смолий.

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