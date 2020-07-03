Смолий отреагировал на отставку с должности главы НБУ

Андрей Довгань Mакроэкономика 17:23, 3.07.2020 Обновлено: 17:27, 3.07.2020

Экс-глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что уходит с поста, оставляя НБУ сильной институтом с профессиональной командой.

Об этом он написал в Twitter после голосования в Раде в пятницу, 3 июля.

"Я оставляю НБУ целостной институтом со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой, достойной репутацией среди центробанков и международного сообщества. Я иду с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность", – написал Смелый.

Смолий высказался об отставке
Twitter Якова Смолия

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

  • Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".

  • Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.

  • В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.

  • Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.

  • Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт

  • Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.

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