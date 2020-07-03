Смолий отреагировал на отставку с должности главы НБУ

Экс-глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что уходит с поста, оставляя НБУ сильной институтом с профессиональной командой.

Об этом он написал в Twitter после голосования в Раде в пятницу, 3 июля.

"Я оставляю НБУ целостной институтом со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой, достойной репутацией среди центробанков и международного сообщества. Я иду с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность", – написал Смелый.

Смолий высказался об отставке Twitter Якова Смолия

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