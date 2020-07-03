Смолий отреагировал на отставку с должности главы НБУ
Экс-глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что уходит с поста, оставляя НБУ сильной институтом с профессиональной командой.
Об этом он написал в Twitter после голосования в Раде в пятницу, 3 июля.
"Я оставляю НБУ целостной институтом со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой, достойной репутацией среди центробанков и международного сообщества. Я иду с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность", – написал Смелый.
Смолий высказался об отставке Twitter Якова Смолия
Как сообщал OBOZREVATEL:
Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
Со своей стороны в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережение о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, которую поддерживает фонд, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.
Впоследствии Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Смолия.
Вероятно, Смолий написал заявление об отставке после напряженного разговора с президентом Владимиром Зеленским, с которым у него был конфликт
Верховная Рада в пятницу, 3 июля, отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия.