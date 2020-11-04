"Слугой" правят теневики? Украинцам приготовили "позорное" решение по "единщикам"

В Украине "Слуги народа" предлагают не просто перенести на год обязательные чеки для физлиц-предпринимателей, но и увеличить лимиты их оборотов. В результате "малым" бизнесом, которому разрешат не платить полные налоги, будут считаться даже миллионеры.

Вместо того, чтобы бороться с теневым бизнесом, парламентарии собираются фактически увеличить число "серых предпринимателей". Голосование за соответствующий законопроект №4313 (авторы Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, и Александр Корниенко – лидеры "слуг") провалили в первом чтении, его отправили на доработку. Однако уже вскоре документ могут снова вернуть на голосование в зал.

О том, как хотят пойти на уступки и почему это ударит по экономике Украины – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Это позор": как "слуги" пошли на уступки теневикам

Еще в прошлом году в Украине приняли решение обязать физлиц-предпринимателей устанавливать кассовые аппараты. С одной стороны, это дает возможность покупателям доказать, что они действительно приобрели товар и вернуть его в том случае, если качестве не соответствует заявленному, а с другой стороны – позволит увидеть реальные обороты физлиц-предпринимателей.

Сейчас обороты "единщиков" ограничены, но фактически их невозможно проверить. По закону ты можешь платить "единый" налог, если являешься мелким предпринимателем и нуждаешься в "особых условиях". Но полная тенизация привела к тому, что крупные компании начали открывать огромное количество ФЛП, а тот бизнес, который уже давно перерос лимиты, остается на "едином налоге" и скрывает свой реальный оборот.

Кассовые аппараты должны внедрить уже со следующего года. Накануне этого решения под давления "теневиков" "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который еще на год отсрочит новшество. Чеки, контроль и учет снова хотят перенести.

Но и этого нардепам не хватило. Депутат от "Голоса" Галина Васильченко внесла предложение увеличить лимит для физлиц-предпринимателей. И профильный комитет во главе с Даниилом Гетманцевым эту идею поддержал. Более того, согласно ее предложению, кассовые аппараты хотят устанавливать только для того бизнеса, чей годовой оборот превышает размер 850 минималок (в 2021-м это 5,1 млн грн!).

1 группа – сейчас 1 млн грн, будет 245 МЗП (будет 1,47 млн грн в 2021-м)

2 группа – сейчас 5 млн , будет 1230 МЗП ( 7,38 млн грн)

3 группа– сейчас 7 млн, будет 1720 МЗП (10,32 млн грн)

Документ поддержали всего 212 нардепов (107 от "Слуги народа" и 18 ОПЗЖ). Именно они и планировали оставить бюджет без средств, но не набрали голоса.

Фактически, чтобы установить кассовый аппарат, нужно самому признаться, что ваш оборот – больше указанной суммы. Теневые бизнесмены просто продолжат занижать цифры и останутся без кассовых аппаратов, рассказывает OBOZREVATEL экс-министр соцполитики Андрей Рева.

"Я был в Загребе с коллегой министром. Покупали каштаны на улице и сразу нам дали чек. Такой страны, где вот так можно было, абсолютно минуя кассовые аппараты, заниматься торговлей, просто нет. Вы поедьте в любую страну ЕС, или даже в Беларусь. Только в нашей стране теневики имеют такое влияние. Это позор", – заявил Рева.

"Единщиков" нужно чистить, а налоги – платить

Андрей Рева предлагает "почистить" списки тех, кто имеет право находится на едином налоге. Оставить в нем только тех, кто действительно нуждается в поддержке, остальных же перевести на общую группу.

"Должен быть новый закон, который бы совмещал в себе признаки трудовых отношений, с которыми нельзя сотрудничать как с физлицом-предпринимателем. У нас же сейчас всех оформляют как физлиц-предпринимателей и это уже просто налоговый офшор внутри страны. Извините, какой кассир в гипермаркете предприниматель? Какой официант или бухгалтер предприниматель? Дальше – как можно продавать таблетки в аптеках на едином налоге? Айтишник платит 5% с оборота, в Беларуси платит 10%, в Эстонии 20% (а льготная 9%). И они кричат: уменьшите нам налоги", – говорит Рева.

В Украине несколько миллионов человек зарегистрировались в качестве физлиц-предпринимателей и платят единый налог. Например, предприниматели третей группы могут иметь оборот до 7 млн грн в год, платить всего лишь 5% единого налога и 1100 грн ЕСВ.

И третья группа – те, кто имеют высокий оборот и нанятых сотрудников. Именно этой группой, например, пользуются рестораны. Если вам после ужина с бокалом вина приносят два чека, очевидно, заведение минимизирует налоги. По закону на едином налоге нельзя продавать алкогольные напитки, поэтому со всего оборота рестораны платят копейки, а алкоголь продают от имени другого предприятия и уже с общим налогом.

"Первое, с чего бы я начал, – заставил бы каждого предпринимателя платить за себя не только ЕСВ, но и подоходный налог, как для нанятого сотрудника. У нас в стране есть не только около миллиона физлиц-предпринимателей, есть еще 11 миллионов пенсионеров, армия, учителя, другие бюджетники. Кто подумает о них? Разве справедливо, что врачи, медсестры, учителя – все платят 18% подоходного налога, а "единщики" – нет? И с минимальной зарплаты тоже нужно отдать 18% подоходного налога!", – пишет в своей колонке глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский.