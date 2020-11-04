"Слуги" и ОПЗЖ хотели "убить" бюджет страны, но провалились: результаты скандального голосования

В Украине спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамии и глава этой же партии Александр Корниенко разработали законопроект №4313, который нанес бы удар по бюджету всей страны.

Физлицам-предпринимателям хотели не просто разрешить до 2022 года не использовать кассовые аппараты, но значительно бы и увеличили лимиты по оборотам. В результате не платить налоги смогли бы даже миллионеры.

Документ в Верховной Раде 4 ноября поддержали 212 нардепов (при необходимы 226 голосах), большинство из которых "слуги народа" (они отдали 107 голосов) и ОПЗЖ (18 голосов).

OBOZREVATEL публикует поименный результат голосования.

Сейчас обороты "единщиков" ограничены, но фактически их невозможно проверить. По закону ты можешь платить "единый" налог, если являешься мелким предпринимателем и нуждаешься в "особых условиях". Но полная тенизация привела к тому, что крупные компании начали открывать огромное количество ФЛП, а тот бизнес, который уже давно перерос лимиты, остается на "едином налоге" и скрывает свой реальный оборот.

Кассовые аппараты должны внедрить уже со следующего года. Накануне этого решения под давления "теневиков" "Слуги народа" зарегистрировали законопроект, который еще на год отсрочит новшество. Чеки, контроль и учет снова хотят перенести.

Но и этого нардепам не хватило. Депутат от "Голоса" Галина Васильченко внесла предложение увеличить лимит для физлиц-предпринимателей. И профильный комитет во главе с Даниилом Гетманцевым эту идею поддержал. Более того, согласно ее предложению, кассовые аппараты хотят устанавливать только для того бизнеса, чей годовой оборот превышает размер 850 минималок (в 2021-м это 5,1 млн грн!).

1 группа – сейчас 1 млн грн, будет 245 МЗП (будет 1,47 млн грн в 2021-м)

2 группа – сейчас 5 млн , будет 1230 МЗП ( 7,38 млн грн)

3 группа– сейчас 7 млн, будет 1720 МЗП (10,32 млн грн)

Сейчас скандальный законопроект вернули на доработку в комитет и вскоре его снова могут вынести в сессионный зал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в Киеве возле Верховной Рады Украины собрался массовый митинг владельцев автомобилей на европейской регистрации и ФЛП.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко выслушал представителей ФЛП и их требования, но с представителями "Автоевросилы" общаться не захотел.

"Думаю, налоговая должна разобраться, как-то упростить это для людей... Мы должны сделать так, чтобы крупные ритейлеры смогли отказаться от ФЛП", – заявил Корниенко.

Впоследствии Разумков сообщил, что Верховная Рада Украины перенесет на год решение об обязательном использовании кассовых аппаратов.