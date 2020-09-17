"Слуга народа" забрала из субсидий 2,2 млрд грн и отдала их на ремонт дорог

Верховная Рада направила на ремонт дорог почти 2,2 млрд гривен, которые возьмут с бюджетной программы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом говорится в законе №3991, который во втором чтении и в целом поддержала Верховная Рада, говорится в сообщении "Экономической правды". Документ авторства "слуги народа" Александра Трухина поддержали 234 депутата, из них 212 голосов дала фракция "Слуга народа".

Как голосовали депутаты:

"Слуга народу" – 212;

ОПЗЖ – 0;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 0;

"За майбутнє" – 8;

"Довіра" – 8;

"Голос" – 0;

внефракционные – 6.

Куда и сколько направят денег

2,16 млрд грн на ремонт мостов и дорог – при этом на такую же сумму предусмотрено сокращение расходов Минсоцполитики по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме";

На 750 млн грн предлагается увеличить расходы госбюджета на финансирование МВД, увеличив на такую же сумму доходы госбюджета в части неналоговых поступлений.

243,75 млн грн – областным государственным администрациям (в том числе 199,79 млн грн – на оплату труда), 117 300 000 грн - Минюста по программе "Выполнение наказаний учреждениями и органами Государственной уголовно-исполнительной службы Украины".

68,6 млн грн – для ГБР;

9,8 млн грн – для Минэнерго (из них 8,03 млн грн - на оплату труда).

"Согласно изменениям, внесенным ко второму чтению, расходы в объеме 2,87 млрд грн, запланированные на обслуживание госдолга, перенаправлены на ряд других программ. Так, 5,87 млрд грн выделены на создание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, 25 млн грн – на содержание Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности ", – говорится в публикации.

Также дополнительно выделят 301,33 млн грн на содержание органов прокуратуры, 381 млн грн – на обеспечение деятельности Вооруженных Сил, 290 млн грн – для СБУ, 50 млн грн – на приобретение жилья для военнослужащих Государственной пограничной службы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября стало известно, что в Ровенской области мост через реку Горынь на дороге национального значения, ведущей к Беларуси, залатали тряпками и старой одеждой.

25 августа Верховная Рада приняла получения Украиной двух кредитов от ЕС – макрофинансовой помощи на 1200000000 евро на преодоление последствий коронакризы и 50 млн евро – на дорожные проекты.