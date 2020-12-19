Сколько зарабатывают самые популярные Youtube-блогеры мира: опубликован рейтинг

Самый богатый Youtube-блогер в мире заработал в 2020-м около $29,5 млн. И это при том, что звезде всего лишь 9 лет.

Об этом говорится в рейтинге, опубликованном журналом Forbes. На первом месте оказался юный американец Райан Каджи. Он получил славу, распаковывая игрушки на видео. Сейчас у него есть собственная торговая марка. Также в рейтинге оказалась 6-летняя россиянка Анастасия Радзинская (у нее 160 млн подписчиков на нескольких каналах, а годовой заработок составляет 18,5 млн долларов).

Из интересного:

самое большое количество подписчиков и просмотров не гарантирует самый большой доход;

больше всего денег приносит контент для детей (а лучше, чтобы было понятно на любом языке);

в топ-10 самых богатых блогеров попал один русскоязычный канал (и это 6-летняя девочка).

ТОП-5 самых богатых блогеров

Райан Каджи, самый богатый блогер ryans.world

Первое место – Райан Каджи

Доход: $29,5 млн

Количество подписчиков: 41,7 млн

Райан Каджи, богатый блогер Скриншот видео

Второе место – Mr. Beast (Джимми Дональдсон)

Доход: $24 млн

Количество подписчиков: 47,8 млн

Dude Perfect зарабатывают миллионы narvii.com

Третье место – Dude Perfect

Доход: $23 млн

Количество подписчиков: 57,5 млн

Блогеры-миллионеры Ретт и Линк kompanion.online

Четвертое место – Ретт и Линк

Доход: $20 млн

Количество подписчиков: 41,8 млн

Markiplier не дотянул до 20 млн Скриншот видео

Пятое место – Markiplier (Марк Фишбах)

Доход: $19,5 млн

Количество подписчиков: 27,8 млн

Отметим, что ранее YouTube назвал самые популярные видео в Украине за 2020 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, на портале YouTube создали первый в истории "бесконечный" клип на песню американской певицы Билли Айлиш.