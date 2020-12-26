Сколько мог заработать украинец, который год назад вложил $1000 в биткоин: курс взлетел

Курс биткоина достиг рекордной в своей истории отметки и приблизился к 24,5 тыс. долларов. Украинец, который 1 января 2020-го потратил тысячу долларов на криптовалюту, сейчас мог бы получить в 4,7 раза больше.

Как подсчитал OBOZREVATEL, при курсе на начало января на тысячу долларов (на тот момент 24,5 тыс. грн) можно было купить 0,164 биткоина. Сейчас, с учетом девальвации гривни и рекордного взлета биткоина, на продаже можно заработать уже 115,9 тыс. грн.

Отметим, за год биткоин подорожал с 6 090 до 24 892 долларов. Курс доллара в Украине увеличился с 24,5 до 28,3 грн за доллар.

Как изменился курс биткоина tradingview.com

Подорожание биткоина обусловлено надеждами на становление криптовалют общепринятым средством платежа в будущем. Эксперты прогнозируют, что монета будет расти и дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина может взлететь до 340 тысяч долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов. Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.