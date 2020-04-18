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18 апреля • обновлено в 11:05
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Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: в Кабмине показали новые цифры

2.1т
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В Украине в конце 2020 года стоимость доллара достигнет отметки в 29,5 грн/$. При том в среднем за год курс составит 28,85 грн/$.

Об этом говорится в базовом консенсус-прогнозе, опубликованном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Оценки основываются на опросах ведущих экономистов и аналитиков страны.

Базовый прогноз:

  • 2020-й – 28,85 грн/$ (29,5 грн/$ в декабре);

  • 2021-й – 30 грн/$ (30,75 грн/$ в декабре).

Сколько будет стоить доллар в Украине в конце года: в Кабмине показали новые цифры

Негативный прогноз:

  • 2020-й – 30 грн/$ (30,5 грн/$ в декабре);

  • 2021-й – 30,7 грн/$ (31,3 грн/$ в декабре).

Позитивный прогноз:

  • 2020-й – 27,5 грн/$ (28 грн/$ в декабре);

  • 2021-й – 28 грн грн/$ (28,5 грн грн/$ в декабре).

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

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Тема
Экономика Украины: прогнозы
Место
Украина
Теги
доллар курс валют Министерство экономического развития и торговли Украины
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Гутко Володимир
Гутко Володимир
Весь вопрос в транше МВФ ) Остальное от Украины не зависит )
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
хороший ,оптимистичный прогноз,получается еще поживем вна Украине в 21 году
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Экономика Mакроэкономика

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