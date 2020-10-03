Сколько будет стоить доллар в Украине после выходных: НБУ показал цифры

В Украине с 2 до 5 октября курс доллара увеличится на одну копейку и составит 28,34 грн/$.

Об этом говорится в статистических данных Национального банка Украины. Стоит отметить, что регулятор не устанавливает курс, а всего лишь фиксирует его исходя из данных о средней стоимости валюты по всем зарегистрированным сделкам.

При резком падении доллара НБУ начнет его выкупать, а при значительном росте будет замедлять скорость девальвации гривни. Свое слово могут сказать и продавцы, но их потенциала не хватит для возврата за психологически важный уровень в 28,00 грн. Из отчета НБУ будут известны объемы потраченных резервов, которые на данный момент оцениваются близкими к 300 млн долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.