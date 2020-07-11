Сколько будет стоить доллар в Украине после выходных: НБУ опубликовал курс

В Украине курс доллара после выходных, 13 июля, подорожает на несколько копеек и составит 26,95 грн/$. Таким образом за неделю американская валюта подешевеет на 23 копейки, а с пятницы по понедельник подорожает на 2 копейки.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка Украины. Справочный курс евро с пятницу по понедельника снизится с 30,5 до 30,39 грн. НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

В Украине изменится курс доллара НБУ НБУ

Курс доллара в банковских учреждениях и обменниках сформируется уже после открытие рынка, 13 июля. Отметим, НБУ публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.

На минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. Запаздывающий официальный курс еще рос, а на других сегментах доллар снизился на 0,2-1,1%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,77 грн до 26,95 грн (+0,7%).

ак сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.