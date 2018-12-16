''Скидки'' на квартиры до 20%: как застройщики обманывают украинцев

Украинцам, которые собираются купить квартиру, не стоит обманываться новогодними скидками, которые обещают застройщики. На самом деле, подобные акции никак не снижают цену жилья.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт в сфере недвижимости Владимир Романов. Он также добавил, что чем выше обещанная застройщиком скидка – тем ниже популярность и ликвидность его объекта.

"Зимние праздники больше используются как маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей. Чтобы обосновать свои якобы скидки. Ведь если у застройщика и так покупают товар – зачем ему делать дополнительные скидки? Ради праздника? А смысл? Жилье у него купят что в декабре, что в феврале, без разницы. Ведь жилье всегда востребовано", – пояснил Романов.

По его словам, если застройщик обещает на жилье новогоднюю скидку в 20% – это значит, что перед этим он пересмотрел свои цены и поднял их примерно на 15%. Таким образом, реальная скидка составляет только 5%.

Новострои в Киеве

"Лучше анализировать застройщиков, смотреть на их историю и пользоваться услугами профессионалов. Потому что очень много таких случаев, когда идут хорошие цены, большие скидки, акции и т.д. Но люди покупают и потом годами, а иногда даже десятилетиями ждут своего жилья", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируется массовый снос хрущевок. Только в столице по официальным данным "устарело" 3055 многоквартирных домов.

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