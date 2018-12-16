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''Скидки'' на квартиры до 20%: как застройщики обманывают украинцев

1.6тЧитать материал на украинском

Украинцам, которые собираются купить квартиру, не стоит обманываться новогодними скидками, которые обещают застройщики. На самом деле, подобные акции никак не снижают цену жилья.

Об этом в эфире ObozTV рассказал эксперт в сфере недвижимости Владимир Романов. Он также добавил, что чем выше обещанная застройщиком скидка – тем ниже популярность и ликвидность его объекта.

"Зимние праздники больше используются как маркетинговый ход, чтобы привлечь покупателей. Чтобы обосновать свои якобы скидки. Ведь если у застройщика и так покупают товар – зачем ему делать дополнительные скидки? Ради праздника? А смысл? Жилье у него купят что в декабре, что в феврале, без разницы. Ведь жилье всегда востребовано", – пояснил Романов.

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По его словам, если застройщик обещает на жилье новогоднюю скидку в 20% – это значит, что перед этим он пересмотрел свои цены и поднял их примерно на 15%. Таким образом, реальная скидка составляет только 5%.

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"Лучше анализировать застройщиков, смотреть на их историю и пользоваться услугами профессионалов. Потому что очень много таких случаев, когда идут хорошие цены, большие скидки, акции и т.д. Но люди покупают и потом годами, а иногда даже десятилетиями ждут своего жилья", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируется массовый снос хрущевок. Только в столице по официальным данным "устарело" 3055 многоквартирных домов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Владимир Романов
Место
Украина
Теги
недвижимостьРынок недвижимости
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