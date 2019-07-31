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Глава Минфина раскритиковала НБУ за слишком сильную гривню

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Министр финансов Оксана Макарова раскритиковала НБУ за то, что он не делает достаточно усилий для сдерживания укрепления курса гривни.

Об этом она написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика, передает "Экономическая правда".

По мнению Сульжика, укрепление гривни должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар. Он говорит, что недооцененная гривня (т.е. высокий курс гривни к доллару) это ценный ресурс. Его нужно использовать для накопления резервов, снижения учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране.

Макарова позицию Сульжика поддержала: "Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем".

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Сульжик назвал бездействие Нацбанка в сдерживании роста курса гривни "граничащим с преступной халатностью".

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также. Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ", - ответила министр финансов на замечания о несогласованности монетарной и фискальной политики.

Глава Минфина раскритиковала НБУ за слишком сильную гривню
Глава Минфина раскритиковала НБУ за слишком сильную гривню
Глава Минфина раскритиковала НБУ за слишком сильную гривню

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине гривня в среду, 31 июля, в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$. Это произошло впервые за три года.

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которого спрос на валюту будет повышаться.

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Тема
Курс валют
Персона
Оксана Макарова
Место
Украина
Теги
курс валют гривня доллар
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