Глава Минфина раскритиковала НБУ за слишком сильную гривню

Министр финансов Оксана Макарова раскритиковала НБУ за то, что он не делает достаточно усилий для сдерживания укрепления курса гривни.

Об этом она написала в комментарии под постом нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика, передает "Экономическая правда".

По мнению Сульжика, укрепление гривни должно было быть остановлено еще на уровне 26-27 за доллар. Он говорит, что недооцененная гривня (т.е. высокий курс гривни к доллару) это ценный ресурс. Его нужно использовать для накопления резервов, снижения учетной ставки и отмены всех ограничений на движение капитала в стране.

Макарова позицию Сульжика поддержала: "Минфин об этом говорит уже пару месяцев в контексте выполнения бюджета. Но мы на политику НБУ не влияем".

Гривна 24tv.ua

Сульжик назвал бездействие Нацбанка в сдерживании роста курса гривни "граничащим с преступной халатностью".

"НБУ проводит полностью независимую политику. Минфин наладил полную координацию с нашей стороны. Бюджет публичный, стратегия по долгу публичная, аукционы публичные. Роспись помесячная предоставлена. Ежедневные отчеты казначейства также. Извините, но что еще надо для координации? Покупать валюту для пополнения резервов и таким образом сглаживать колебания - задача НБУ", - ответила министр финансов на замечания о несогласованности монетарной и фискальной политики.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине гривня в среду, 31 июля, в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$. Это произошло впервые за три года.

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которого спрос на валюту будет повышаться.

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