Кабинет министров Дениса Шмыгаля выкупил ВВП-варранты на 350 млн долларов. По факту из-за списания 20% обязательств платить по бумагам не нужно было ни сейчас, ни в 2021-м, Кабмин же заменил "бумажки" на реальные долговые обязательства под 7,27%.

Уже несколько месяцев в информационном пространстве обсуждают уголовное преследование из-за "Реструктуризации Яресько". Хотя по факту же такой шаг тогда поддержал весь состав Кабмина и Верховная Рада, поэтому, вероятно, судить пришлось бы все руководство страны того времени.

Сейчас же выкуп варрантов, которое поддержала Верховная Рада, приведет к тому, что платить придется по "бумажкам".

Еще в конце 2015-го Украина реструктуризировала внешний долг. То есть старый долг пересчитали, часть (около 20-25%) перевели в "условные обязательства" (VRI). Эти деньги нужно выплачивать только если ВВП страны растет быстрее, чем на 3% в год. Согласно формуле, при темпах от 3% до 4% нужно платить 15% роста свыше трех процентов, от 4% – 40% каждого дополнительного процента. В 2021-2025 выплаты по этим инструментам не могут превышать 1% ВВП страны. На данный момент это примерно $1,3 млрд.

На такие условия согласилась на тот момент министр финансов Наталья Яресько. Из-за скачка экономики после ее падения придется отдать 1% экономики страны (и это только держателям ВВП-варрантов, а есть и другие кредиторы).

Напомним, бюджет 2020-го почти на четверть состоит из одолженных денег. И что самое главное, не все долги нам уже дали, но все они уже расписаны. Еще в апреле план поступлений сократили, но даже обновленные цифры выполнить не удается. К примеру, за январь-июль 2020 года бюджет выполнили всего на 92,2% (минус 47,8 млрд грн).

Всего Украина в 2020 году (по данным на июль) должна выплатить 485 млрд грн. Из них 129,4 млрд пойдет на обслуживание кредитов (комиссии, проценты) и 355,5 млрд грн на погашение. Больше всего придется отдать в сентябре (81,8 млрд грн). Помесячно нам предстоит вернуть:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.