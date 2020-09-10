Шмыгаль сказал, когда в Раду внесут проект Госбюджета на 2021 год

Кабинет министров Украины представит и подаст в Верховную Раду проект Государственного бюджета на 2021 год 15 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, сообщил "Интерфакс-Украина".

"15 сентября, как это предусматривает закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что документ представлен перед подачей в парламент. Он надеется, что Госбюджет на 2021 год будет принят вовремя.

Ранее премьер заявил, что в проекте на 2021 год закладывается курс около 29 грн/$, а плановый дефицит составляет 6% ВВП.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Данил Гетманцев сообщил, что проект бюджета Украины на 2021 в Верховной Раде ожидают до 15 сентября.

В Украине за семь месяцев 2020 года дефицит госбюджета составил более 47 млрд грн. К тому же в июле доходы общего фонда госбюджета перевыполнен на 11,6%.