Шмыгаль сказал, когда решится вопрос с кадидатом на пост главы НБУ

Денис Шмыгаль назвал примерные сроки по кандидату на пост главы НБУ. Фото dumskaya.net.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже определен шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 июля глава правительства отметил, что решение будет принято в ближайшие дни.

"Нужно время на консультации, которые вчера начал президент, чтобы выбрать подходящую кандидатуру. Требований два: высокий профессионализм и кристально чистая репутация. Поэтому сегодня, завтра, послезавтра… в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана", – заверил Шмыгаль.

По его словам, руководители банков и основные игроки банковского рынка высказали президенту Владимиру Зеленскому свои предложения.

"Есть шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров", – отметил премьер, добавив, что международные партнеры ожидают решения по новому руководителю НБУ спокойно.

Также Шмыгаль заявил, что финансовая ситуация в стране стабильна.

"Законодательство Украины выписано так, что замена руководителя Нацбанка никак не повлияет на курс валюты, на стабильность валюты", – подчеркнул премьер.

Он уточнил по состоянию на 1 июля в Украине ликвидность банков составляет около 200 млрд грн, остаток на едином казначейском счету – 135 млрд грн, а золотовалютные резервы – 25,2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 2 июля провел консультации по поводу кандидатур на должность главы Национального банка.

Напомним, что Яков Смолий 1 июля подал в отставку с поста главы НБУ, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада уволила Смолия, временно исполняющей обязанности главы регулятора стала Екатерина Рожкова.