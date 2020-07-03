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Шмыгаль сказал, когда решится вопрос с кадидатом на пост главы НБУ

Юрий Сергиенко
Mакроэкономика
1,5 т.
Денис Шмыгаль назвал примерные сроки по кандидату на пост главы НБУ.

Денис Шмыгаль назвал примерные сроки по кандидату на пост главы НБУ. Фото dumskaya.net.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что уже определен шорт-лист кандидатов на должность главы Национального банка.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 3 июля глава правительства отметил, что решение будет принято в ближайшие дни.

"Нужно время на консультации, которые вчера начал президент, чтобы выбрать подходящую кандидатуру. Требований два: высокий профессионализм и кристально чистая репутация. Поэтому сегодня, завтра, послезавтра… в ближайшие дни такая кандидатура будет выбрана", – заверил Шмыгаль.

По его словам, руководители банков и основные игроки банковского рынка высказали президенту Владимиру Зеленскому свои предложения.

"Есть шорт-лист кандидатов, которые могут занять эту должность, которые удовлетворяют наших международных партнеров", – отметил премьер, добавив, что международные партнеры ожидают решения по новому руководителю НБУ спокойно.

Также Шмыгаль заявил, что финансовая ситуация в стране стабильна.

"Законодательство Украины выписано так, что замена руководителя Нацбанка никак не повлияет на курс валюты, на стабильность валюты", – подчеркнул премьер.

Он уточнил по состоянию на 1 июля в Украине ликвидность банков составляет около 200 млрд грн, остаток на едином казначейском счету – 135 млрд грн, а золотовалютные резервы – 25,2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 2 июля провел консультации по поводу кандидатур на должность главы Национального банка.

Напомним, что Яков Смолий 1 июля подал в отставку с поста главы НБУ, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".

3 июля Верховная Рада уволила Смолия, временно исполняющей обязанности главы регулятора стала Екатерина Рожкова.

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