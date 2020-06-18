Шмыгаль прокомментировал возможную отставку правительства

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что оснований для отставки правительства нет.

Об этом он сказал после того, как "Слуга народа" в Раде провалила голосование за новую программу деятельности правительства в Верховной Раде, сообщил "Интерфакс-Украина". Из-за этого Кабмин потерял иммунитет на год, который получил бы в случае утверждения, и его могут отправить в отставку в любой момент.

"Это документ, по которому будет работать правительство, несмотря на его принятие или не принятие. Это наша программа и наш план действий", – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство продолжит работу с парламентом, несмотря на отказ поддержать программу.

Что касается иммунитета, по словам Шмыгаля, отметил, у депутатов есть опасения, что возможно будет необходимость кадровых изменений, а у них не будет такой возможности. Это и стало "камнем преткновения", из-за чего программа не была принята.

"Оснований для отставки правительства я не вижу", – отметил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая 2020 года Кабмин Украины разработал программу выхода государства из коронакризиса.

Верховная Рада 4 июня отправила на доработку программу действий правительства по стимулированию экономики Украины. Она рассчитана на три года и содержит примерно 230 пунктов.

15 июня Кабмин опубликовал доработанную программу действий правительства по стимулированию экономики Украины.

Однако 17 июня комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития не рекомендовал парламенту принимать доработанную программу действий правительства. Депутаты высказывали претензии как к самой программе, так и к правительству.

В Верховной Раде 18 июня второй раз подряд не хватило голосов для голосования за программу деятельности правительства.