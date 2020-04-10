Правительство Украины намерено уже в мае создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы избежать развития экономического кризиса.

Об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером" заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, над решением вопроса безработицы, которая возникла из-за коронавируса, трудится новосозданный Совет экономического развития. Также он добавил, что уже в мае в Украине будет создано 500 тысяч рабочих мест.

"Сегодня остановилось все потребление, кроме продуктов. Это повлияет на экономику, мы прогнозируем спад производства, снижение ВВП, это есть в макропрогнозе. Уже в мае стоит задача создать 500 тысяч рабочих мест, чтобы Украина не оказалась на пороге еще более глубокого экономического кризиса. Есть план, он ежедневно обновляется", – заявил Шмыгаль.

Шмыгаль пообещал полмиллиона новых рабочих мест для украинцев Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам грозит масштабная безработица – уже в ближайшее время до 500 тыс. человек по разным оценкам могут остаться без заработка.

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