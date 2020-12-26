Шмыгаль пообещал к концу 2020 года перевыполнить доходы в госбюджет

В 2020 году налоговые органы Украины получили на 60 миллиардов гривен сборов больше, чем в предыдущем, а доходы в госбюджет к концу года будут существенно перевыполнены.

Кроме того, прогноз роста экономики на 2021 год составляет +5%. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сообщении на своей странице в Facebook.

"Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 миллиардов гривен. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать", – заверил глава правительства.

Также, по словам Шмыгаля, на Едином казначейском счете по состоянию на 23 декабря 2020 года насчитывались рекордные 60 миллиардов гривен. Он назвал другие достижения в сфере экономики, такие как:

выплата долгов по зарплате шахтерам,

выделение средств на закупку вакцин,

доплата в размере 8 тысяч гривен украинцам, лишившимся доходов из-за карантина,

строительство воздушной линии электропередачи Запорожская АЭС – подстанция "Каховская" и другие.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян указал на истинное место премьера Дениса Шмыгаля, указав на фото, где премьер ждет "аудиенции" в Офисе президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис Шмыгаль заявил о планах привить от коронавируса как можно больше украинцев в ближайшем году. В то же время ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская рассказала, что относительно сроков получения вакцины наша страна – в одном положении со странами Африки.