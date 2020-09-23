Шмыгаль отреагировал на скандал вокруг премий Кабмину и озвучил зарплаты

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина 23 сентября заявил, что члены Кабинета министров получают зарплаты согласно 304-го постановления и все новости о повышении окладов или "каких-то премий" – манипуляция.

Таким образом политик отреагировал на проект постановления Министерства юстиции об изменении условий выплаты квартальных премий. Проект есть в распоряжении OBOZREVATEL. Так, в 304-м постановлении предлагают заменить условия выплаты квартальных премий. Сейчас там сказано "в результате выполнения Программы деятельности", а в новом проекте предлагают заменить на "выполнения Плана первоочередных действий".

Разница в том, что Программу Кабмину Верховная Рада не согласовала, автоматически лишив всех членов правительства премий. А вот Плана действий – внутренний документ, который согласовывать не нужно. Несмотря на то, что проект изменений включили в скрытую повестку заседания, Шмыгаль заявил, что новости "о каких-то премиях" не соответствуют действительности.

"Заработные платы премьер-министра, министров ограничены 304-м постановлением размером не больше пяти средних заработных плат. Все другие слухи о росте зарплат и каких-то премий, будем считать спекулятивными слухами. Официально уровень заработных плат ограничен пятью средними зарплатами. Прошу всех министров также контролировать", – заявил Шмыгаль.

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Заработная плата премьер-министра даже без опыта работы в государственном секторе, но с учетом доплаты за интенсивность труда. доступ к государственной тайне и т.д. составляет около 60 тыс. грн в месяц.

Оклад же меняется зависимо от ситуации в экономике. Он составляет пять средних заработных плат и может находиться около отметки в 50 тыс. грн. Именно на такую премию каждые три месяца и сможет рассчитывать премьер Денис Шмыгаль, когда изменят критерии выплаты вознаграждений.

Кстати, министр, премьер-министр и вице-премьер получают одинаковые оклады, но разные надбавки, в том числе и премии по результатам работы, доплаты за стаж и т.д. В среднем министры могут зарабатывать до 80 тыс. грн.

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