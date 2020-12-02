Шмыгаль рассказал, кого освободят от соцвзноса в случае локдауна
В Украине 200 тысяч физических лиц-предпринимателей могут освободить от уплаты всех налогов и Единого социального взноса. Такие "налоговые каникулы" будут действовать только в период жесткого карантина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 декабря. "Фактически 200 тысяч физических лиц-предпринимателей первой группы будут освобождены от уплаты всех налогов и сборов, включая единый социальный взнос. Все эти инструменты могут быть введены в случае жестких карантинных ограничений", – сказал Шмыгаль. По его словам, президент Владимир Зеленский уже подал соответствующие инициативы в Верховную Раду.
"Я надеюсь, что в ближайшее время они будут приняты в зале Верховной Рады", – отметил глава правительства.
Кроме того, он сообщил, что правительство разрабатывает и другие программы поддержки бизнеса, часть из которых уже работает. В частности, речь идет о предоставлении материальной помощи ФЛП на детей до 10 лет, оказании помощи по временной нетрудоспособности. "Правительство также приняло решения, которые позволяют предоставлять компенсацию работникам в случае заболевания (на коронавирус, - ред.) или самоизоляции. Программа, в том числе, направлена на то, чтобы избежать практики, когда работник умалчивает контакт с больным, чтобы не потерять рабочие часы и заработок", – добавил премьер.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленський анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату в размере 8 тыс. грн. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
По данным экс-министра соцполитики Андрея Ревы, в Украине около 40% работающих платят единый соцвзнос (большая часть которого поступает в ПФУ) с минималки. Освобождение предпринимателей от уплаты ЕСВ может стать ударом по Пенсионному фонду, финансирование которого в 2021 году планируют сократить на 8,5 млрд грн.
Эксперты считают, что ПФУ намеренно банкротят и скоро Украину ждет коллапс солидарной системы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который предусматривает направление средств Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку предпринимателям и работникам.
Поддержка украинских предпринимателей после введения жесткого локдауна обойдется государственному бюджету в 20 млрд гривен. Таких денег сейчас в госбюджете нет. Более того, средств едва хватает выплачивать пенсии и зарплаты.
25 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что семьям физических лиц-предпринимателей, которые вынуждены ограничить свою работу из-за карантина, будут платить 2 тыс. грн. пособия на ребенка.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 4430 относительно поддержки украинского на период карантина. Он предусматривает выдачу помощи в размере 8 тыс. грн работающим украинском и физлицам-предпринимателям, которые потеряют часть дохода усиления карантина.